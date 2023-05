Transparent: trailer voor het vierde seizoen

De Pfeffermans reizen naar Israël in de trailer voor het vierde seizoen van Transparent.

Het komische drama wordt gezien als één van de beste series uit het aanbod van Amazon (lees hier wat nog meer de moeite waard is) en won al verschillende Golden Globes. De hoofdrol is voor Jeffrey Tambor, bekend van The Larry Sanders Show (‘Hey, now!’) op HBO en Arrested Development op Netflix. In Transparent geeft hij gestalte aan Mort Pfefferman, die op latere leeftijd uit de kast komt als transgender Maura. In seizoen vier reist Maura naar Israël om te spreken op een conferentie. In het voor de Joodse familie heilige land doet ze echter een schokkende ontdekking die ervoor zorgt dat ook de rest van het gezin (Amy Landecker, Jay Duplass en Gaby Hoffman spelen haar kinderen) naar Israël reist.