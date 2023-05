Trailer voor Disjointed met Kathy Bates

Kathy Bates deelt gratis joints uit aan haar klanten in de trailer voor Disjointed van Netflix.

De actrice uit American Horror Story (en Oscarwinnares voor Misery) geeft in de sitcom gestalte aan Ruth, een levenslange voorstander van de legalisering van marihuana. Haar droomt wordt werkelijkheid, wanneer ze in Los Angeles een verkooppunt van de softdrug mag runnen. Dit doet ze samen met haar zoon, een beveiliger en drie verkopers, oftewel 'budtenders'. Disjointed is het eerste streaming-uitstapje van sitcom-gigant Chuck Lorre, bekend van series als Dharma & Greg, Two and a Half Men en The Big Bang Theory . Lorre mag bij Netflix voor het eerst ongecensureerd te werk gaan. Wel werd zijn nieuwe serie (net zoals Netflix-sitcoms The Ranch en Fuller House ) weer voorzien van een lachband.