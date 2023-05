John Lithgow wordt verdacht van moord in het komische Trial & Error. De mockumentary is volgend jaar te zien op NBC.

Lithgow speelde onlangs een serieuze rol in The Crown , maar de acteur kan ook uitstekend uit de voeten met komische rollen. Zo was hij zes seizoenen lang te zien als naïeve alien in 3rd Rock from the Sun. In Trial & Error speelt hij de excentrieke professor Larry Henderson, die verdacht wordt van de bizarre moord op zijn vrouw. De jonge advocaat Josh Simon (Nicholas D'Agosto uit Gotham en Masters of Sex ) mag hem komen verdedigen. De cast bestaat verder nog uit Steven Boyer, Sherri Shepherd, Jayma Mays en Krysta Rodriguez. Trial & Error werd bedacht en geschreven door Jeff Astrof ( Friends , Grounded for Life ) en Matt Miller ( Chuck , Lethal Weapon ). Het eerste seizoen kreeg de subtitel The People v. Larry Henderson, een verwijzing naar het zeer succesvolle The People v. O.J. Simpson . De serie gaat op 7 maart in première op NBC.