Trailer voor Pacific Heat: animatieserie van Netflix

Netflix importeert een nieuwe tekenfilmserie vanuit Australië. Bekijk de officiële trailer voor Pacific Heat, afkomstig van het Australische Working Dog Productions.

Pacific Heat speelt zich af in het onder vakantiegangers zeer populaire Gold Coast, waar een speciale politie-eenheid jacht maakt op de meest uiteenlopende criminelen. De stijl van de animatie heeft veel weg van het populaire Archer, net zoals eerder ook Moonbeam City poogde om iets in de Archer-stijl neer te zetten. De stem van het hoofdpersonage in Pacific Heat werd ingesproken door de Australische komiek en acteur Rob Sitch. Pacific Heat is een satire op politieseries en Netflix wil met de serie hun aanbod van op volwassenen gerichte animatieseries – dat momenteel bestaat uit series als BoJack Horseman en F is For Family – uitbreiden. Het eerste seizoen bestaat uit 13 afleveringen, maar of deze straks ook naar de Nederlandse Netflix komen is niet bekend. Vooralsnog gaat de serie op 2 december enkel in première in Amerika, Canada, Engeland en Ierland.