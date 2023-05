Trailer voor muzikale drama The Get Down • Nieuws • 26-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De regisseur van Moulin Rouge! en The Great Gatsby mocht van Netflix een eigen tv-serie ontwikkelen. Bekijk een swingende trailer voor The Get Down van Baz Luhrmann. Het muzikale drama is vanaf 12 augustus te streamen.

The Get Down speelt zich af in het New York van de jaren 70, waar op dat moment de disco plaats moet maken voor de opkomst van de hiphop. We zien hoe deze verschuiving de levens van verschillende jongeren in de South Bronx beïnvloedt. Naast een heleboel jeugdige acteurs – zoals Shameik Moore uit Dope en Jaden Smith – maken ook veteranen als Jimmy Smits ( L.A. Law , NYPD Blue ) en Giancarlo Esposito ( Breaking Bad , Revolution ) hun opwachting.

De serie wordt geproduceerd door een aantal bekende namen uit de muziekwereld, zoals de legendarische Grandmaster Flash – in de serie gespeeld door Mamoudou Athie – en de eveneens iconische rapper Nas. Hoewel Netflix normaal gesproken alle afleveringen van een eigen serie op dezelfde dag online zet, is dat bij The Get Down niet het geval. De eerste zes van de in totaal dertien afleveringen zijn vanaf 12 augustus te zien, de rest volgt in 2017.