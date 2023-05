Tracks: Wolf Alice, Arcade Hearts en HONNE • Muziek • 12-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: Wolf Alice, Arcade Hearts en HONNE.

Wolf Alice - Don’t delete the kisses

Het Britse Wolf Alice volgt het woeste grungenummer ‘Yuk foo’ op met een verrassend lieve single: ‘Don’t delete the kisses’. De band rond zangeres Ellie Rowsell brak twee jaar geleden door met het album My Love Is Cool. Op 29 september verschijnt opvolger Visions of a Life.

Arcade Hearts - Honey

Veelbelovend, die jongens van Arcade Hearts. ‘Honey’ is pas de derde single van de Britse band, maar de muzikanten hebben al een heerlijk catchy popgeluid te pakken. Het nummer is inmiddels al opgenomen in de BBC Introducing-playlist.

HONNE - Just dance

Toepasselijke titel, want stilzitten is er niet bij tijdens ‘Just dance’, de nieuwe single van HONNE. De nieuwe single van het Britse duo gooit elektronica en disco samen tot een onweerstaanbare mix. Het is het eerste nieuwe werk sinds HONNE vorig jaar het debuutalbum Warm on a Cold Night uitbracht.