Tracks: The xx, Chance the Rapper en London Grammar

Welke nieuwe nummers moet u deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: The xx, Chance the Rapper en London Grammar.

The xx - Say something loving

Het indietrio The xx lijkt op ‘Say something loving’ een opvallend poppy weg in te slaan. De band, die in 2010 de felbegeerde Mercury Prize won, stond altijd garant voor donkere, galmende tracks. ‘Say something loving’ is de tweede single van nieuw album I See You , dat op 13 januari verschijnt.

Chance the rapper & Jeremih - I shoulda left you

Hiphopsensatie Chance the Rapper, die pas nog in een uitverkocht 013 stond, verraste vorige week met een speciale mixtape voor de feestdagen. In ‘I shoulda left you’ blikt hij samen met Jeremih terug op 2016, waarin hij het verlies van Prince en David Bowie noemt.

London Grammar - Rooting for you

Met ‘Rooting for you’ is London Grammar weer terug na een kleine vier jaar stilte. De band rond zangeres Hannah Reid brak in 2013 door met nummers als ‘Strong’ en ‘Hey now’, maar daarna was het lange tijd stil. Over een nieuw album is nog niets gezegd, maar de verwachting is dat de opvolger van debuut If You Wait binnenkort wordt aangekondigd.