Tracks: Ryan Adams, Kris Kross Amsterdam en Nine Inch Nails

Welke nieuwe nummers moet u deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie opvallendste releases. Deze week: Ryan Adams, Kris Kross Amsterdam en Nine Inch Nails.

Ryan Adams - To be without you

De Amerikaanse singer-songwriter Ryan Adams keert, na een uitstap richting de rock in 2014, terug naar zijn schitterende alt.country. Op ‘To be without you’, afkomstig van aankomend album Prisoner , zingt de muzikant over zijn recente scheiding. ‘M’n ziel brak in een miljard stukjes terwijl ik dit schreef,’ vertelt Adams over het nummer.

Kris Kross Amsterdam - Are you sure

Het Nederlandse trio Kris Kross Amsterdam heeft op ‘Are you sure’ twee samenwerkingen te pakken. Niet alleen de Britse zanger Conor Maynard doet mee, maar ook de Amerikaanse rapper Ty Dolla $ign. Het resultaat? Dat kan niet anders dan een hit zijn.

Nine Inch Nails - ‘The idea of you’

Nieuw werk van de industrialband rond de mysterieuze zanger Trent Reznor. Ook hier is een gastartiest aanwezig: Foo Fighter Dave Grohl neemt plaats achter het drumstel voor een nummer vol zware riffs en stevige breaks.