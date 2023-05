Toch geen Punisher op New York Comic Con

Marvel en Netflix hebben besloten om het panel voor The Punisher op de New York Comic Con te schrappen.

De beslissing werd genomen in het licht van de recente tragedie in Las Vegas, waarbij een man vanuit zijn hotelkamer minstens 58 mensen doodschoot. Volgens Marvel en Netflix zou het ongepast zijn om het panel voor The Punisher in dit stadium doorgang te laten vinden. De serie met Jon Bernthal draait namelijk om een extreem gewelddadige ex-militair die het recht in eigen hand neemt. Of de tragedie invloed zal hebben op de release van de serie is niet bekend. In 2016 werd de première van de serie Shooter (bij ons ook te zien op Netflix) tot twee keer toe uitgesteld; één keer in verband met de schietpartij in Dallas en één keer in verband met de schietpartij in Baton Rogue. De premièredatum van The Punisher wordt tot nu toe sowieso door Netflix goed verborgen gehouden.