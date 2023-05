Time After Time nu al van de buis gehaald • Nieuws • 31-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De nieuwe serie van Kevin Williamson (The Following) lijkt alweer ten einde. ABC besluit te stoppen met Time After Time.

Het eerste seizoen ging begin deze maand in première, maar na 5 van de 12 afleveringen houdt de zender het alweer voor gezien. De serie deed het niet goed in de ratings en trok de laatste weken nog geen 2 miljoen kijkers per aflevering. ABC heeft het einde van Time After Time niet officieel aangekondigd, maar er bestaan geen plannen om de resterende afleveringen nog uit te zenden. In de dramaserie was te zien hoe seriemoordenaar Jack the Ripper (Josh Bowman) met de tijdmachine van de beroemde schrijver H.G. Wells (Freddie Stroma) naar het hedendaagse New York reist. Wells zet de achtervolging in en belandt zelf ook 2017, waar hij in de ban raakt van een museummedewerker (Genesis Rodriguez).

Williamson was op tv eerder verantwoordelijk voor Dawson’s Creek, The Vampire Diaries en The Following. De eerste 6 seizoenen van The Vampire Diaries zijn nu te zien op Netflix.