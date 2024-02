The Rookie: zesde seizoen van politieserie start in maart op Net5

Het zesde seizoen van The Rookie ging 20 februari in première op de Amerikaanse televisie en is ook al snel te zien in Nederland: de nieuwe reeks gaat hier op woensdag 13 maart van start bij Net5. The Rookie draait om John Nolan (Nathan Fillion uit Castle), een gescheiden veertiger die zijn langgekoesterde droom om agent te worden alsnog wil verwezenlijken en daarom aan de slag gaat bij de LAPD. In de eerste aflevering van het zesde seizoen moeten Nolan en zijn collega's de motieven voor de recente aanslagen op hun agenten zien te achterhalen. In de tweede aflevering komt het team samen om een huwelijk te vieren. The Rookie werd bedacht door Alexi Hawley (The Recruit), die eerder al met Fillion werkte Castle. Momenteel is de serie terug te kijken op Netflix en Videoland, hoewel op Netflix nog enkel de eerste vier seizoenen beschikbaar zijn en Videoland ook het vijfde seizoen in het aanbod heeft opgenomen.