Zorro S01E01-02: matige remake van iconische televisieheld

Acteur Miguel Bernardeau blijkt niet de juiste man om in de voetsporen te treden van de legende in ouderwets ogende avonturenreeks.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Zorro wordt traditiegetrouw gespeeld door een man met statuur (van Guy Williams tot Antonio Banderas) en dat is Miguel Bernardeau, de nieuwe vertolker van de welbekende vrijbuiter, simpelweg niet. Daarvoor oogt de acteur, vooral bekend van Netflix-hit Elite, simpelweg te jongensachtig. Niettemin moet de kijker het met hem doen, in deze op de Canarische eilanden gefilmde reeks die zich afspeelt in Los Angeles en de woestijnrijke omgeving rondom de Amerikaanse stad. Ook dat is problematisch: wie goed kijkt ziet dat je Californië qua esthetiek niet een op een kan vergelijken met valleien in Gran Canaria.

De nieuwe Zorro moet het vooral hebben van een bij vlagen aanstekelijke vorm van nostalgie. In de eerste aflevering is te zien hoe de vader van Diego de la Vega (Bernardeau) wordt ontmaskerd als Zorro en omkomt bij een brand. Het is vervolgens aan De la Vega, die weer is terug verhuisd naar Spanje, om in de voetsporen van zijn vader te treden. De nieuwe Zorro, die aanvankelijk het iconische pak nog niet wil dragen, etaleert zich meteen als een echte krijger – inclusief zweep. Ook is er natuurlijk een vrouw op wie zijn oog valt, de deerne Lolita (Renata Notni), met wie hij al eerder een verhouding had.

Maar Lolita datet met een van de Spaanse officieren. En het leger behoort tot een van Zorro’s grootste vijanden. Zij terroriseren Californië en in het bijzonder de oorspronkelijke bewoners van het gebied, waar Zorro het juist voor opneemt. Dit alles klinkt overzichtelijk en dat is de avonturenreeks ook. Zorro oogt ouderwets, gefilmd op sets die niet zouden misstaan in een Nederlands attractiepark. Bij de oorspronkelijke televisieserie Zorro, die in 1957 in première ging op de Amerikaanse televisie, wist je dat je naar een set zat te kijken. Dat kan ruim 60 jaar later toch echt wel een stuk beter, zou je hopen.