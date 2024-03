The Regime S01E01-02: Kate Winslet als dictator in de dop HBO Max , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • 204 keer bekeken • bewaren

© Miya Mizuno / HBO

In de werkelijkheid van nu is het moeilijk goede politieke satire te maken, maar ook de combinatie Kate Winslet/Matthias Schoenaerts rammelt.

Het is een dilemma dat de makers van de laatste seizoenen van Veep en van de film Don’t Look Up al aan den lijve ondervonden: hoe maak je een goede, actuele politieke satire wanneer de huidige politiek vaak al voelt als een farce?

In de miniserie The Regime (HBO) is het dan ook moeilijk om echt te lachen om Elena Vernham (Kate Winslet met een slissend Brits accent), de paranoïde bondskanselier van een niet nader benoemd Centraal-Europees land. Aan het begin van de serie komt ze nauwelijks haar werkpaleis uit. Ze is zo bang dat ze anders een dodelijke schimmel oploopt dat je je afvraagt of ze misschien op HBO een bepaalde dystopische serie over schimmelzombies heeft gezien.

Toch weten haar trouwe ministers en adviseurs haar nukken nog enigszins binnen de perken te houden. Maar wanneer ze de paden kruist met de eveneens zeer labiele militair Herbert Zubak (Matthias Schoenaerts, al eerder aan Winslet gekoppeld in A Little Chaos) blijkt dit een fatale combinatie.

© HBO

The Regime van Stephen Frears begint al direct op achterstand. Elk fictief verhaal over een asociale machtshebber met grootheidswaan verbleekt immers bij een werkelijkheid waarin Donald Trump ooit president van Amerika was (en dat wellicht zelfs weer gaat worden).

Frears was misschien ook niet de juiste keuze voor een politieke satire. We kennen hem toch meer als regisseur van welgemeende rechttoe rechtaan drama’s en komedies, zoals The Queen en Philomena. Toegegeven, ook het titelpersonage in Florence Foster Jenkins (gespeeld door Meryl Streep) had last van waanideeën (Florence dacht dat ze goed kon zingen), maar wat ze miste aan zangkwaliteit maakte ze goed met een beminnelijk karakter.

© HBO

Beminnelijk is geen woord dat bij je opkomt wanneer je Winslets personage wil omschrijven. Zijn haar eigenaardigheden in het begin nog redelijk ongevaarlijk, met Zubak als nieuwe raadsheer (denk een moderne Raspoetin) nemen ze al snel groteske vormen aan.

Het is vooral in deze combinatie dat de serie nogal rammelt. Waar Winslet haar rol echt speelt als satire, is alles voor Schoenaerts/Zubak brute ernst. De scène waarin Zubak een Amerikaanse gezant (Martha Plimpton, Raising Hope) fysiek intimideert is eerder grimmig dan grappig. En ook daarvoor kunnen we tegenwoordig net zo goed het nieuws opzetten.