The Grand Tour komt naar Rotterdam

Jeremy Clarkson brengt zijn nieuwe autoprogramma The Grand Tour naar Nederland. Op zaterdag 22 oktober vinden er opnamen plaats in Rotterdam.

The Grand Tour herenigt Clarkson weer met zijn oude Top Gear-collega’s Richard Hammond en James May. In de nieuwe serie reist het drietal in de meest uiteenlopende voertuigen over 4 continenten, maar daarnaast bevat het programma ook een vast studio-onderdeel met publiek erbij. De opnamen voor het studio-onderdeel vinden telkens plaats in een grote tent en op 22 oktober wordt deze opgezet in Rotterdam. Autoliefhebbers die daar graag bij willen zijn, kunnen zich inmiddels opgeven via deze link . Het team stalde de tent eerder uit in Johannesburg en Californië en reist deze maand ook nog af naar Lapland in Finland en Whitby in het Engelse Yorkshire. De tent is overigens al eventjes te zien in de eerste trailer voor The Grand Tour , die vorige week door Amazon werd vrijgegeven.