The Good Wife S1-6: Advocatenserie met het hart van een soapdiva

Vanaf 1 november staan de eerste zes (van de zeven) seizoenen van The Good Wife op Netflix, destijds dé verrassingshit op CBS. Dit is waarom.

Haast ongezien kroop The Good Wife – op het eerste gezicht het zoveelste Amerikaanse advocatendrama – in 2009 de Amerikaanse huiskamers binnen. Maar al snel bleek de serie veel, veel meer dan alleen de interessante insteek: echtgenote Alicia (Juliana Margulies) gaat als advocate aan de slag bij de firma van haar vroegere minnaar Will (Josh Charles), wanneer haar man en vooraanstaand politicus (Chris Noth) is opgepakt.

The Good Wife is inderdaad een advocatenserie, met elke aflevering een zaak-van-de-week, maar niet eentje zoals we die ooit eerder hebben gezien. Niet alleen weten bedenkers Michelle en Robert King hun serieuze, uit de actualiteiten afkomstige, onderwerpen op een intelligente manier naar tv te vertalen, er zijn geen makkelijke ontknopingen. Ook de advocaten bij Lockhart/Gardner zelf navigeren moreel door een grijs gebied, wat ook blijkt uit hun vertegenwoordiging van drugsbaron Lemond Bishop (Mike ‘Luke Cage’ Colter) – maar dan wel alleen bij zijn ‘legale’ praktijken. En zelfs al heeft Alicia de vervelende gewoonte al haar zaken te winnen (ook wanneer ze deze, theoretisch, verliest), geen enkele misstap wordt vergeten, al gaan er seizoenen overheen.

De link met Alicia’s echtgenoot Peter, een voormalig Officier van Justitie, zorgt ook voor het nodige politiek gekonkel, onder andere door de nieuwe OvJ, Glenn Childs (Titus Welliver), die duidelijk met Peter nog een appeltje heeft te schillen. Eli Gold (de immer geweldige Alan Cumming), de campagnemanager van Peter, is altijd goed voor mooie momenten.

Maar achter al dit rechtbankdrama en politieke achterklap klopt stiekem het bruisende hart van een soapdiva, waarbij het meest smeuïge drama vaak niet eens komt van de sudderende driehoeksverhouding tussen Alicia, Will en Mr. Big maar van de fenomenale cast eromheen. Van grande dame Christine Baranski (Diane Lockhart) en Alan Cumming, tot terugkerende gastrollen van Carrie Preston, Michael J. Fox en Martha Plimpton (als advocaten van concurrerende firma’s), allemaal zijn ze net flamboyant genoeg zonder een typetje te worden.

Geen enkele ode aan The Good Wife is natuurlijk compleet zonder vermelding van Kalinda Sharma (Archie Panjabi), de eerste echte ster van de serie. Een privédetective bij Lockhart/Gardner die heel goed is in wat ze doet, precies weet wat ze wil, en zich verder in geen enkel hokje laat stoppen. Net als The Good Wife zelf dus.

