House: serie met Hugh Laurie vanaf februari te zien op Netflix

De ziekenhuisserie House met Hugh Laurie is vanaf 1 februari te zien op Netflix. Het gaat om alle acht de seizoenen, die bij elkaar goed waren voor 177 afleveringen. House volgt de geniale maar misantropische arts Gregory House (Laurie), die werkzaam is in een ziekenhuis in New Jersey. Daar heeft hij regelmatig aanvaringen met zijn collega's - Robert Chase (Jesse Spencer), Allison Cameron (Jennifer Morrison) en Eric Foreman (Omar Epps) - en zijn leidinggevende Lisa Cuddy (Lisa Edelstein). Robert Sean Leonard speelt James Wilson, een oncoloog en zo'n beetje de enige vriend die House heeft. House werd bedacht door David Shore, die later met The Good Doctor nog een tweede succesvolle ziekenhuisserie zou maken.