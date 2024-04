The Fall Guy: ode aan stuntlui Bioscoop , Film , Recensie • Gisteren • leestijd 3 minuten • bewaren

© Universal Studios

Ryan Gosling speelt stuntman Colt, die érg verliefd is op regisseuse Jody (Emily Blunt) en haar hart wint door stunts in haar film te doen en al doende wat bad guys uit te schakelen.

Een originaliteitsprijs krijgt het scenario van Drew Pearce (Hotel Artemis) niet. The Fall Guy is gebaseerd op een jaren-80-tv-serie met Lee ‘Man van Zes Miljoen’ Majors in de hoofdrol (die heeft een geestige cameo) en het verhaal is voorspelbaar: The Fall Guy is een romkom met heel veel actie en stunts en een subplot met een moordcomplot. Colt is zo’n held waar Ryan Gosling goed in is, zie Barbie en La La Land, namelijk een supersexy hunk met een klein hartje en een aanstekelijke klunzigheid die hem zó adorable maken dat je er ook een beetje moe van wordt. ‘Gosling’ is het Engelse woord voor ‘jong gansje’ en hoewel je mensen niet op hun achternaam mag beoordelen, heeft Ryan het behoorlijk onder de knie, die uitstraling van een lief en wat onnozel schepsel.

Colt breekt in het begin van de film zijn rug en verlaat zijn vak: hij is stuntman af. Hij heeft net een hart verzengende affaire met cameravrouw Jody achter die gebroken rug en hij kan niet omgaan met zijn nieuwe leven en verlaat haar, waardoor hun beide harten ook nog gebroken zijn. Fast forward naar anderhalf jaar later, wanneer producente Gail (Hannah Waddingham uit Ted Lasso) hem inhuurt als hoofd stuntman voor het regiedebuut van Jody, een op het oog zeer slappe scifi-film die wordt gedraaid in Sydney. Dat inhuren gebeurde buiten Jody’s medeweten om, zo ervaart Colt als hij op de set arriveert. Jody is not amused dat hij haar stuntman blijkt te zijn.

© Universal Studios

Wat volgt is een sympathiek en bij vlagen geestig spel van afstoten en aantrekken tussen die twee. Onderwijl voert Colt allerlei erg fijn in beeld gebrachte stunts uit. Dit is een film-in-een-film, dus we krijgen ook een beeld van hoe stunts op een filmset worden gefilmd en dat is leuk, met veel speldenprikjes naar acteurs die zogenaamd al hun eigen stunts doen (Tom Cruise krijgt een sneer), waarbij de ironie is dat Ryan Gosling uiteraard ook niet al zijn stunts in deze film zelf deed.

© Universal Studios

Maar als ode aan het vak van stuntmannen en stuntvrouwen is de film geslaagd. Ook de liefde tussen Colt en Jody werkt wel; Emily Blunt is een erg goede actrice (Oppenheimer, A Quiet Place) en zij acteert een goede mix bij elkaar van kwaadheid óp en liefde vóór Colt. En er zitten een paar erg fijne stunt-sequenties in, vooral die waarin Colt het aan de stok krijgt met bad guys die in een vuilniswagen een stalen container door de straten van Sydney slepen. Het gave knok- en scheurwerk in die scène doet denken aan dat in eerdere films van regisseur en stunt-coördinator David Leitch, namelijk Atomic Blonde en Bullet Train. Maar die waren uiteindelijk toch bevredigender, vooral qua verhaal.

Wie zin heeft in een romantische, amusante en totaal ongecompliceerde en goed gemaakte actiefilm zit niettemin goed bij The Fall Guy.