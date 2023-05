The Eric Andre Show S4: komedie als een epileptische aanval • Recensie • 03-10-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

The Eric Andre Show is een korte maar krachtige ode aan de krankzinnigheid.

Komiek Eric André is een unieke excentriekeling op televisie: zijn talkshow laat zich het best omschrijven als een mix tussen het surrealisme van David Lynch en de onbeschaamdheid van Jackass. Met als gevolg dat de kijker op een weinig delicate wijze wordt geprovoceerd. Dit seizoen liet André zijn vakgenoot Jim Norton een act opvoeren met de titel ‘de Abu Graïb stand-up challenge’, vernoemd naar de Iraakse gevangenis waar talloze gedetineerden werden mishandeld door Amerikaanse soldaten. En wie verzorgen de choreografie? Juist. De Guantanamo Babes. Het illustreert hoe de zoon van een Haïtische vader en een joodse moeder wars is van politieke correctheid. Net zoals hij wars is van nuance: het gehele decor van zijn set wordt elke aflevering kapot geramd in de openingsscène.

Zijn gasten komen er overigens ook niet al te best van af: in interviews vertelt André hoe hij voorafgaande aan opnamedagen weigert zich te wassen, om zo onaangenaam mogelijk over te komen. Zo ontvangt hij in de zesde aflevering van dit seizoen Kelly Osbourne, die zo snel mogelijk de studio weer wil verlaten. Ze raakt onder meer onthutst door André’s sidekick Hannibal Buress, die als een stalker in de luwte bijdraagt aan de toch al merkwaardige sfeer. Zo heeft André het genre van de (Amerikaanse) talkshow verheven tot een kunst die hij (letterlijk) eigenhandig kapotmaakt.

De interviews met beroemdheden worden afgewisseld met uiteenlopende acts, die zich vaak op straat afspelen. Verkleedpartijen leiden tot ongemakkelijke hoogtepunten: André als paard in de metro van New York, of als corrupte bierdrinkende politieagent in Brooklyn. De meest in het oog springende sketch is misschien wel de act waarin de komiek zich opdoft als de dressing-drinkende surfdude op Wall Street. Waarop vaak ineens abrupt wordt geschakeld naar (bijvoorbeeld) een naakte personal assistant, of de racistische poppen van Jeff Dunham, of naar Kraft Punk (het alter ego van Daft Punk, met macaroni en kaas op zijn helm). De afleveringen – die tien minuten duren – lijken derhalve soms net een epileptische aanval. Ze zijn een duidelijke exponent van de YouTube-generatie: het duurt net niet te lang.

In de vlotte – en laatste – aflevering van het vierde seizoen ontvangt André drie gasten, onder wie worstelaar Chris Jericho en rapper Flavor Flav. De bijzonder pijnlijke dynamiek leidt zoals verwacht tot geestige situaties. Maar hoe lang is dat nog vol te houden? André wordt steeds vaker herkend op straat. Bovenal is het enorm moeilijk om de formule van The Eric Andre Show in stand te houden. Koester de show dan ook als een gezin in verwachting van een kind: geniet er van, nu het nog kan.

The Eric Andre Show wordt uitgezonden op Adult Swim