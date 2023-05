Teasertje voor zesde seizoen van Scandal

Het zesde seizoen van Scandal gaat op 19 januari van start op ABC. De aankondiging ging tevens gepaard met een eerste teasertje.

Scandal draait om Olivia Pope (Kerry Washington), baas van het crisismanagementbureau Olivia Pope & Associates. Samen met haar team moet ze de politieke schandalen van de machtigste mensen in Washington D.C. laten verdwijnen. In de finale van het vijfde seizoen zagen we hoe – spoilers! – de presidentskandidaten op het punt stonden om hun running mates bekend te maken. Het ensemble van de politieke dramaserie bestaat verder nog uit onder andere Tony Goldwyn, Scott Foley, Darby Stanchfield, Katie Lowes en Guillermo Diaz. Scandal werd bedacht door Shonda Rimes. De showrunner staat bekend als één van de meest vooruitstrevende programmamakers in Amerika. Lees meer over haar werk in ons achtergrondartikel . Naast Scandal is Rimes momenteel eveneens verantwoordelijk voor de series Grey’s Anatomy en How to Get Away with Murder