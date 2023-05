Teaser voor Netflix-film Our Souls at Night • Nieuws • 10-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Robert Redford en Jane Fonda komen nader tot elkaar in de eerste teaser voor Our Souls at Night.

De Netflix-film markeert de vierde keer dat beide acteurs het scherm delen. Hun eerste film samen was Barefoot in the Park uit 1967. Daarin waren ze te zien als een pasgetrouwd stel, maar dit keer spelen ze mensen die elkaar amper kennen. In Our Souls at Night geeft Redford gestalte aan weduwnaar Louis. Hij krijgt onverwacht bezoek van Addie (Fonda), die al jarenlang naast hem woont, maar met wie hij eigenlijk nooit echt contact heeft gehad. Aangezien Addie ook weduwe is en ze (net als Louis) geen kinderen meer in huis heeft wonen, wil ze graag een band met hem opbouwen. Matthias Schoenaerts (Rundskop, Rust and Bone) speelt de zoon van Addie en ook Bruce Dern en Judy Greer hebben bijrollen.

Our Souls at Night verschijnt 29 september op Netflix. Fonda is daar ook te zien in de serie Grace and Frankie , terwijl Redford onlangs meespeelde in de Netflix-film The Discovery