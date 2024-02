Sullivan’s Crossing S01E01: matige Virgin River-kloon

© CTV / The CW

Net als in de Netflix-serie reist in Sullivan’s Crossing een jonge medische professional af naar haar geboortedorp in de wildernis.

Scenarist Roma Roth, bekend van Virgin River (2019-), is eveneens het brein achter Sullivan’s Crossing (2023-). Voor dit Canadese melodrama hanteert ze dezelfde formule als in Virgin River: een jonge medische professional keert door omstandigheden in de stad terug naar het platteland waar ze opgroeide. In Sullivan’s Crossing reist neurochirurg Maggie Sullivan (Morgan Kohan) na een fikse tegenslag terug naar haar geboortedorpje in het onherbergzame Nova Scotia. Precies op het moment dat ze op het punt staat een nieuwe stap te maken in haar carrière, blijkt haar baas verdacht van zwendel. Tijdens de presentatie van de kliniek die Sullivan zal runnen, wordt hij door de FBI gearresteerd.

Dus vertrekt Sullivan naar haar hometown, in eerste instantie voor een kort verblijf. Maar eenmaal aangekomen krijgt ze een telefoontje van haar advocaat: een van haar patiënten is overleden, en zijn moeder gaat Sullivan aanklagen. Nog meer reden om maar in de luwte te blijven. Hoewel de hoofdpersoon ook al snel ontdekt waarom ze ooit Nova Scotia verliet: in het dorp heeft, net zoals in Virgin River, iedereen wel een geheim. Zo is de relatie tussen Sullivan en haar vader Sully (Scott Patterson) opmerkelijk: wat is er gebeurd tussen die twee? En natuurlijk dient, zoals gewoonlijk in melodrama’s, een potentiële love interest zich aan in de vorm van Cal Jones (Chad Michael Murray).

© CTV / The CW

Sullivan moet eerst uiteraard nog niets van de ietwat arrogante Jones hebben, maar ze zullen vast naar elkaar toegroeien. Veel verhaallijnen zijn in die zin voorspelbaar in Sullivan’s Crossing; een serie die vooral lijkt te zijn gemaakt voor mensen die na Virgin River meer van hetzelfde willen. Het probleem is evenwel: zo goed was die serie ook weer niet, en Sullivan’s Crossing evenmin. Maar Virgin River had tenminste nog memorabele soapacteurs en daar lijkt het in deze nieuwe serie aan te ontbreken.