Steeltown Murders S01E01: grauwe true crime uit Wales

© BBC

In twee tijdsbestekken, in de jaren 70 en rond de afgelopen eeuwwisseling, is in prima misdaadreeks te zien hoe twee rechercheurs een seriemoordenaar op het spoor zijn.

Sommige true-crime-verhalen lenen zich uitstekend voor een verfilming. In het geval van Steeltown Murders ligt dat bijvoorbeeld aan de locatie. De plaats van handeling is het in Wales gelegen Port Talbot, een grauw toonbeeld van industrialisatie. Denk aan een kustlijn vol staalovens waar in de jaren 70 duizenden mannen dagelijks zwoegden. De serie speelt zich af in 1973 en rond de afgelopen eeuwwisseling. Vanuit het perspectief van rechercheurs Paul Bethell (In ’73 vertolkt door Scott Arthur, later door Philip Glenister) en Phil Rees (In ’73 gespeeld door Siôn Alun Davies, later door Steffan Rhodri) tonen de makers een zaak rondom een seriemoordenaar.

Scenarist Ed Whitmore, bekend van afleveringen van Silent Witness, schreef een op een waargebeurd verhaal gebaseerd vierluik over de eerste (bekende) seriemoordenaar van Wales. In de eerste aflevering is te zien hoe er in de dunbevolkte landerijen rondom Port Talbot jonge vrouwen worden verkracht. En later worden twee vrouwen na een uitgaansavond in de middle of nowhere dood aangetroffen. Zoals wel vaker in misdaaddrama’s, zoeken de agenten eerst nog op de verkeerde plek, ingegeven door een koppige commissaris. Zo hebben Bethell en Rees overduidelijk de verkeerde man in beeld. Hoe meer tijd ze in deze verdachte steken, hoe minder tijd er overblijft voor de zoektocht naar de echte dader.

© Tom Jackson / Severn Screen / BBC

Jaren later speelt de zaak nog steeds een grote rol in de levens van Bethell en Rees. Het is nu een cold case, en de twee proberen met nieuwe speurmiddelen de moorden alsnog op te lossen. Knap schakelt Whitmore in zijn scenario voortdurend van het verleden naar het recentere verleden. Daarmee benadrukt hij onder meer het verantwoordelijkheidsgevoel van de rechercheurs: ook zij kunnen in hun gedachten zo weer terugspringen naar 1973, naar die jonge vrouwen. En ze hebben nog steeds het geduld en de drive om hun tanden in hun zaak te zetten. Dat is een cliché dat (terecht) wel vaker te zien is in politieseries: de mannen kunnen pas met pensioen als ze weten wie de dader is.