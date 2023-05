Starz verlengt Power met twee seizoenen • Nieuws • 21-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na de recordbrekende première van het derde seizoen heeft Starz officieel groen licht gegeven aan een vierde en een vijfde seizoen van Power. Het is de eerste keer dat de dramaserie van Courtney A. Kemp direct met meerdere seizoenen wordt verlengd.

Kemp staat wederom aan het roer van de nieuwe seizoenen, die opnieuw geproduceerd worden door Mark Canton en Curtis ’ 50 Cent ’ Jackson. ‘In het hedendaagse tv-landschap is het moeilijk om je van de massa te onderscheiden, maar Courtney heeft met Power een unieke visie laten zien’, liet Starz weten in een statement. Ook producent Jackson, die zelf een bijrol heeft in de serie, heeft vertrouwen in de toekomst: ‘Vanaf mijn allereerste bespreking met Mark Canton, wist ik dat Power iets speciaals ging worden. Ik kan niet wachten om onze trouwe fans nog meer afleveringen vol actie en suspense te geven.'

De misdaadserie Power volgt de belevenissen van de door Omari Hardwick gespeelde James St. Patrick. Hij is de eigenaar van een succesvolle nachtclub in New York, maar leidt daarnaast een dubbelleven als Ghost; één van de grootste drugshandelaren in de stad. In het huidige derde seizoen probeert hij afscheid te nemen van zijn criminele alter ego. Totdat hij door zijn verleden wordt ingehaald. Het vierde seizoen moet ergens in 2017 van start gaan.