Star Wars-actrice Carrie Fisher (60) overleden • 28-12-2016

Carrie Fisher is overleden in een ziekenhuis is Los Angeles. De 60-jarige actrice werd vorige week getroffen door een zware hartaanval.

Fisher is vooral bekend van haar rol als Leia Organa in de Star Wars-films A New Hope (1977), The Empire Strikes Back (1980), Return of the Jedi (1983) en The Force Awakens (2015). Als kind van zanger Eddie Fisher en actrice Debbie Reynolds maakte ze begin jaren 70 haar debuut op Broadway naast haar moeder in Irene. Niet veel later werd ze gecast als prinses – en later ook nog senator en generaal – Leia in Star Wars. Hoewel Star Wars haar leven overheerste speelde Fisher verder ook nog rollen in films als The Blues Brothers , The Burbs en When Harry Met Sally. Als scriptdokter leverde ze, vaak zonder credit op de aftiteling, bijdragen aan films als Hook , Sister Act en Last Action Hero. Voor televisie werkte ze als scenarist aan Young Indiana Jones en Roseanne.

Daarnaast schreef Fisher verschillende boeken, zowel fictie als non-fictie, onder meer over haar problemen met drugs en alcohol. Haar eerste boek Postcards from the Edge werd in 1990 verfilmd door regisseur Mike Nichols ( The Graduate ). Recentelijk ging ze het talkshowcircuit af met haar nieuwe boek The Princess Diarist , waarin ze onder meer onthulde een affaire te hebben gehad met Harrison Ford op de set van de eerste Star Wars -film. Fisher is volgend jaar te zien in het door Rian Johnson ( Looper ) geregisseerde vervolg op The Force Awakens. Daarin is tevens een rol weggelegd voor haar eigen dochter Billie Lourd, die vooral bekend is van de serie Scream Queens.