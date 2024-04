Star Trek: Picard: derde seizoen gaat in april van start bij Veronica

Het derde en laatste seizoen van Star Trek: Picard gaat deze maand op televisie van start bij Veronica: vanaf zaterdag 20 april zie je elke week een dubbele aflevering. Patrick Stewart geeft in de serie opnieuw gestalte aan Jean-Luc Picard, zijn geliefde personage uit Star Trek: The Next Generation. In de eerste aflevering van het slotseizoen ontvangt Picard een noodoproep van zijn oude Enterprise-collega Beverly Crusher (Gates McFadden), waarna hij samen met Will Riker (Jonathan Frakes) op onderzoek uitgaat. Ook Next Generation-acteurs LeVar Burton (La Forge), Michael Dorn (Worf), Marina Sirtis (Troi) en Brent Spiner (Data) zijn dit seizoen te zien. Amanda Plummer speelt de antagonist Vadic, ruim dertig haar nadat haar vader Christopher Plummer ook een bad guy speelde in de Star Trek-film The Undiscovered Country (1991). Het derde seizoen werd door de critici beoordeeld als het beste seizoen van de serie.