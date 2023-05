Star Trek Discovery maakt eerste testvlucht

Star Trek Discovery gaat in september in Toronto in productie, waarna de eerste aflevering in januari debuteert op Netflix . De serie volgt een nieuw schip met nieuwe bemanningsleden, maar zal tegelijkertijd de oude en vertrouwde Star Trek -ideologie representeren. Bryan Fuller ( Hannibal , Pushing Daisies ) staat aan het roer als showrunner. Hij bevestigde dat het hele seizoen één groot verhaal wordt, en dat er niet in elke aflevering een nieuw verhaal wordt verteld. Fuller schreef eerder al mee aan Star Trek: Deep Space Nine en Star Trek: Voyager.

Achter de schermen wordt de serie geproduceerd door Alex Kurzman, die als producent en (co)scenarist al werkte aan de Star Trek -reboot van J.J. Abrams en diens opvolger Into Darkness. Daarnaast is ook Star Trek -veteraan Nicholas Meyer ( The Wrath of Khan , The Voyage Home ) achter de schermen betrokken. David Semel ( The Man in the High Castle , The Strain ) regisseert de eerste aflevering. In de bioscoop kun je momenteel nog gaan kijken naar de nieuwe speelfilm Star Trek Beyond