Spin-off van Black-ish officieel aangekondigd • Nieuws • 22-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Zender Freeform bestelt dertien afleveringen van College-ish, een spin-off van de succesvolle sitcom Black-ish.

Het derde seizoen van Black-ish, dat in Amerika te zien is op ABC, kwam deze maand ten einde. De komedie draait om Dre en Bow Johnson (Anthony Anderson en Golden Globe-winnaar Tracee Ellis Ross) en hun drie kinderen. De spin-off van Black-ish staat in het teken van hun oudste dochter Zoey (Yara Shahidi), die in College-ish gaat studeren. Naast Shahidi is ook Deon Cole weer van de partij als Charlie, een goede vriend en collega van Dre. In College-ish heeft zijn personage een bijbaantje als leraar op de school. Mogelijk krijgen ook Chris Parnell, Mallory Sparks, Matt Walsh en Trevor Jackson straks vaste rollen. Zij waren aan het einde van het derde seizoen namelijk al te zien in een aflevering van Black-ish, die draaide om de universiteit waar Zoey naartoe gaat.