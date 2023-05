Soundtrack: The Defenders • Muziek • 23-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

In The Defenders brengt Marvel de personages Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage en Iron Fist samen. Ook de soundtrack is een combinatie van die vier identiteiten.

In Luke Cage nam de muziek de meest prominente rol in: alle afleveringen van het eerste seizoen werden zelfs vernoemd naar nummers van Gang Starr. En dus komen rappers als Mos Def ('Sunshine') en Wu-Tang Clan ('Protect ya neck') wederom terug in de soundtrack van The Defenders.

De inbreng van Luke Cage bestaat uit moderne hiphop, van artiesten als Anderson .Paak ('Come down') en Run The Jewels ('Run the jewels'). Jessica Jones geeft de serie een dosis classic rock, met nummers van Nirvana ('Come as you are') en Red Hot Chili Peppers ('Tell me baby'). En Daredevil zorgt voor klassiek, met stukken van Brahms.

Beluister de soundtrack van The Defenders, aangevuld met muziek uit Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage en Iron Fist, hieronder.