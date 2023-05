Soundtrack: Peaky Blinders • Muziek • 20-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De Britse misdaadserie Peaky Blinders mag zich dan in het Birmingham van 1919 afspelen, de soundtrack staat vol met hedendaagse alternatieve rockmuziek.

De succesvolle reeks van de BBC toont hoe bendes te werk gaan vlak nadat de Eerste Wereldoorlog is afgelopen. Het vierde seizoen van Peaky Blinders wordt later dit jaar verwacht, een vijfde serie is ook al aangekondigd.

De soundtrack van Peaky Blinders bestaat volledig uit anachronismen: nummers die een jaar of tachtig nadat de serie zich afspeelt zijn geschreven. De intromuziek is bijvoorbeeld een klassieker van Nick Cave & The Bad Seeds: ‘Red right hand’. Daarnaast is de Australische zanger met tracks als ‘People ain't no good’, ‘Brother, my cup is empty’ en ‘Abattoir blues’ goed vertegenwoordigd in de serie.

Dat geldt overigens ook voor Jack White. Van The White Stripes horen we onder anderen ‘The hardest button to button’, ‘I think I smell a rat’ en ‘Black Math’, terwijl er ook nog solotracks en nummers van zijn andere bands (The Raconteurs en The Dead Weather) voorbijkomen. Naast andere Amerikaanse artiesten als Tom Waits en Johnny Cash zijn er ook veel typisch Britse bands aanwezig op de soundtrack, zoals Arctic Monkeys, Radiohead en Royal Blood.

