Soundtrack: Love

De twee personages in de Netflix-serie Love (2016) zijn behoorlijke hipsters. Dat komt ook sterk naar voren in de soundtrack van de eerste reeks.

Want op een paar klassiekers na (denk aan ‘Play the game’ van Queen of ‘Jet’ van Paul McCartney) staat de soundtrack van de romantische komedie Love vooral vol met lekker alternatieve tracks.

Zo kiest Judd Apatow ( Knocked up , The 40 year old virgin ) voor de alternatieve hiphop van rapper Open Mike Eagle, of ‘Gosh’ van Jamie xx, de Britse producent die onlangs weer scoorde met het nieuwe album van The xx. Gitaren zijn er ook, van bijvoorbeeld de folkgroep Wilco en de Amerikaanse punkformatie FIDLAR.

Een opvallende afwezige op de soundtrack van Love is Eels. De frontman, Mark Oliver Everett, speelde namelijk een klein rolletje in de serie (een zeldzaamheid), waarin hij met hoofdpersoon Gus gitaar speelde. Zijn band is echter niet op de soundtrack te vinden.

Beluister de soundtrack van het eerste seizoen van Love hieronder.