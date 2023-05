Soundtrack: I'm Dying Up Here • Muziek • 21-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De nieuwe Showtime-reeks I'm Dying Up Here neemt kijkers terug naar het Los Angeles van 1973. Ook de soundtrack zet de kijkers middenin die periode.

Wij omschreven de pilot van I'm Dying Up Here als 'een fijnzinnige geschiedenisles over de komediewereld in Los Angeles in de jaren zeventig'. De serie, waarin komiek Clay Apuzzo na een optreden in de talkshow van Johnny Carson zelfmoord pleegt, leunt behoorlijk zwaar op de muziek.

En die muziek neemt je als kijker – uiteraard – mee naar 1973. Zo horen we onder anderen 'It ain't easy' van David Bowie, 'Gimme danger' van Iggy & The Stooges en 'It don't come easy' van Ringo Starr. Het zijn klassieke nummers die de sfeer van de zaaltjes in LA uitstekend vertegenwoordigen.

Beluister de soundtrack, die rock, punk en soul combineert, hieronder.