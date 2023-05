Our Souls at Night: ontspannen portret van liefde op latere leeftijd • Netflix , Film , Recensie • 03-10-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Fonda en Redford hervatten hun partnerschap alsof ze nooit anders hebben gespeeld, maar het plot van Our Souls at Night is wel erg dun.

In 1967 speelden Jane Fonda en Robert Redford schattige pasgetrouwden in de romantische comedy Barefoot in the Park. Vijftig jaar later is er sprake van een reünie in de romantische Netflix-film Our Souls at Night. Het is een Ritesh Batra (Lunchbox) adaptatie van het gelijknamige boek van auteur Kent Haruf. Fonda en Redford hervatten hun partnerschap alsof ze nooit anders hebben gespeeld.

In Our Souls at Night speelt Fonda de weduwe Addie Moore en Redford de weduwnaar Louis Waters, beiden woonachtig in de slaperige fictieve stad Holt in Colorado. De twee zijn jarenlang buren van elkaar zonder een hechte band te hebben opgebouwd. Op een dag klopt Addie impulsief op Louis’ deur, nestelt zich gezellig op zijn bank, en suggereert of hij misschien met haar ‘wil slapen’. Het is een gedurfd voorstel, maar zoals ze aan de verbouwereerde Louis uitlegt, heeft ze geen seksuele bijbedoelingen. Addie mist menselijke warmte naast haar als ze gaat slapen.

‘Je kan me alles vertellen,’ zegt Addie – en dat is de basis in hun groeiende relatie. Zodra hun band publieke kennis wordt, ontvouwt het drama zich. Van de reacties van de nieuwsgierige dorpelingen, Louis twijfelende dochter Holly, en meer kritisch, Addie’s antagonistische zoon Gene (de getalenteerde Matthias Schoenaerts, hier helaas miscast). Beide kinderen herinneren Addie en Louis constant aan gemaakte fouten uit het verleden.

Batra kiest bewust voor een langzaam tempo om de plot te ontrafelen. Fonda en Redford geven prestaties van zo’n stille overtuiging dat het nauwelijks lijkt op acteren. De sterke momenten in de film leunen niet op dialogen – zie bijvoorbeeld een stille scène in een pick-up truck met ‘A Sunday Kind of Love’ van Etta James als begeleiding.

De subtiele plot komt niet altijd goed uit de verf, zodat het dramatisch conflict weinig impact heeft. De bagage die de volwassen kinderen met zich meenemen dient dimensie aan het verhaal toe te voegen, maar benadrukt vooral de dunne plot. Fonda en Redford houden de film vaak puur op chemie overeind wanneer die dreigt te ontaarden in een standaard soapserie.

Our Souls at Night is een eenvoudige film die subtiel toont dat liefde kan vervagen maar ook kan toenemen in het laatste deel van het leven.

Our Souls at Night, vanaf 29 september op Netflix