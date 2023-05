Snoop Dogg en Martha Stewart krijgen tv-show • Nieuws • 09-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Volgens Deadline krijgen lifestyle guru Martha Stewart en rapper Snoop Dogg een eigen Dinner For Five -achtige reality-show op VH1. De zender zou momenteel mikken op een première ergens in de herfst.

In Martha & Snoop’s Dinner Party – overigens nog een werktitel – zullen ze verschillende celebs uitnodigen om te dineren, cocktails te drinken en te discussiëren over alles wat hen bezighoudt. Het tweetal lijkt misschien een onwaarschijnlijk duo, maar ze kwamen elkaar op tv al verschillende malen tegen. Zo was Snoop ooit te gast in een show van Stewart om heel speciale brownies te bakken. Het leverde toen één van de best bekeken afleveringen van de serie op. Ook waren ze beide aanwezig bij The Roast of Justin Bieber op Comedy Central.

‘De show zal op een vernieuwende en grappige manier inspelen op Amerika’s fascinatie met eten, entertainment en beroemdheden’, liet Stewart – die in tegenstelling tot Snoop Dogg wel ooit werd veroordeeld en in de gevangenis belandde – weten in een statement. ‘Ik heb al heel lang een speciale band met mijn homegirl Martha’, voegde Snoop toe. ‘Ik kan niet wachten om te laten zien hoe we samen rollen.’ Stewarts laatste show Martha kwam in 2012 ten einde. Snoop Dogg is momenteel presentator van GGN op zijn eigen YouTube-kanaal.