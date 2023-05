Showtime verlengt I’m Dying Up Here

Zender Showtime bestelt een tweede seizoen van het komische drama I’m Dying Up Here.

De serie volgt verschillende komieken, die in de jaren 70 proberen door te breken in het stand-up circuit, om zo op die felbegeerde bank van Johnny Carson terecht te komen. De grappenmakers worden gespeeld door onder anderen Ari Graynor (Fringe), Clark Duke (Hot Tub Time Machine), Erik Griffin (Workaholics) en R.J. Cycler (Power Rangers). Verder is Melissa Leo ( The Most Hated Woman in America ) te zien als Goldie, de eigenaar van de comedy club waar iedereen vecht voor een plekje in de line-up. I'm Dying Up Here trok minder kijkers dan de andere series op Showtime, maar de zender heeft desondanks veel vertrouwen in de makers en de cast. De schrijvers hebben al ideeën voor de nieuwe reeks op papier gezet en aan de hand daarvan heeft men toch een tweede seizoen besteld.