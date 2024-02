Shetland: zevende seizoen gaat in februari van start op VRT 1

Het zevende seizoen van Shetland gaat vrijdag 23 februari van start op VRT 1. Aan de start van het zevende seizoen (dat door de VRT echter wordt uitgezonden als het zesde seizoen, vanwege een afwijkende nummering van de seizoenen) mag detective Jimmy Perez (Douglas Henshall) nadat zijn naam gezuiverd is weer terug aan het werk. Hij onderzoekt de verdwijning van een jonge illustrator (Nicholas Nunn) die mogelijk zelfmoord heeft gepleegd. De vader van de jongen blijkt een ex-agent te zijn die ooit gearresteerd werd voor het stelen van een lading drugs. Het zevende seizoen van Shetland is het laatste seizoen waarin Henshall gestalte geeft aan Perez, hoewel de serie zelf nog niet ten einde is. Vorig jaar werd in het achtste seizoen weer een nieuwe detective geïntroduceerd: de door Ashley Jensen (Extras) gespeelde DI Ruth Calder.