Shardlake: moordmysterie van Last Kingdom-maker komt naar Disney+

Op woensdag 1 mei gaat de nieuwe serie Shardlake in Nederland in première op Disney+. Het moordmysterie speelt zich af in het Engeland van de 16e eeuw, ten tijde van de ontbinding van de kloosters, en volgt de door Arthur Hughes (The Innocents) gespeelde advocaat Matthew Shardlake. Hij moet in opdracht van de gevaarlijke en invloedrijke staatsman Thomas Cromwell (Sean Bean) een moord in een klooster onderzoeken, waarbij hij stuit op veel weerstand van de monniken, die er alles aan doen om hun toekomst veilig te stellen. Anthony Boyle (Masters of the Air) speelt Shardlake's kompaan Jack Barak. Shardlake is een adaptatie van de boekenreeks van C.J. Sansom, waarbij het eerste seizoen werd gebaseerd op het allereerste boek Dissolution. De adaptatie was in handen van scenarist Stephen Butchard, die eerder al in de Britse geschiedenis dook met de eerste drie seizoenen van de boekverfilming The Last Kingdom.