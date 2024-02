Masters of the Air S01E01-05: zinderende luchtgevechten; overtuigend drama Apple TV+ , Serie , Recensie • 26-01-2024 • leestijd 2 minuten • 5387 keer bekeken • bewaren

© Apple TV+

Opvolger van Band of Brothers en The Pacific, over jonge rouwdouwers van de Amerikaanse luchtmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog, stelt niet teleur.

Ze werden ‘de bloederige 100’ genoemd, de 100th bomb group; een belangrijk onderdeel van de Amerikaanse luchtmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Niet zonder reden: bij menig missie werd de helft van de vloot van bommenwerpers, liefkozend air fortresses (luchtforten) genoemd, uit de lucht geschoten. Maar de eenheid staat ook bekend om zijn helden, die scenarist John Orloff (bekend van Band of Brothers) samen met vakgenoot John Shiban (Breaking Bad) in Masters of the Air vereeuwigt. De makers konden op zoek naar een keur aan jonge gezichten en vonden die in acteurs als Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle en Barry Keoghan.

De mannen spelen rouwdouwers met een diepgewortelde voorliefde voor de luchtvaart; voor het avontuur. Vanaf 1942 nemen ze (Butler speelt Majoor Gale Cleven, een van de belangrijke officieren) deel aan omvangrijke vliegmissies waarbij Duitse doelen (oorlogsfabrieken; spoorstations; havens) moeten worden verwoest. Na vrijwel elke missie moet de pool na grote verliezen weer worden aangevuld. Maar er zijn gelukkig wel een aantal personages die het lang volhouden, zoals Majoor Harry Crosby (Boyle), die een beetje het moreel kompas van de serie speelt. Zodat je als kijker ondanks de grote verliezen ook na elke aflevering kan terugvallen op bekende gezichten.

© Apple TV+

Masters of the Air vertoont gelijkenissen met Band of Brothers en The Pacific. De serie is gemaakt door dezelfde producenten (waaronder Tom Hanks) en zou eerst zelfs ook bij HBO te zien zijn. Maar de 250 à 300 miljoen dollar die de reeks heeft gekost was HBO kennelijk iets te gortig, in tegenstelling tot Apple TV+. Die investering is wel terug te zien in de oorlogsserie, vooral in reconstructies van de bommenwerpers, de zinderende actiescènes en de ‘vintage look’ van de soldaten.

© Apple TV+

Hoewel Masters of the Air in sommige opzichten meer lijkt op Band of Brothers (op een historisch drama dus) dan op hoe het er in die tijd misschien wel heeft uitgezien. Orloff volgt wel erg de formule, gebaseerd op durf en kameraadschap, waarmee hij eerder furore maakte in de serie die draaide om infanteristen in Europa. Dat werkt wel: na enkele afleveringen raak je verknocht aan de zachtmoedige Crosby en de laconieke, schmierende Cleven. Vooral Crosby krijgt gaandeweg steeds meer diepgang en cachet.

© Apple TV+

Masters of the Air zal het succes van Band of Brothers niet evenaren, maar is een waardig derde deel in de ambitieuze oorlogsreeks van Hanks en consorten. En wie had gedacht dat luchtgevechten ook na meerdere afleveringen beklijven. Misschien komt dat wel omdat Masters of the Air kijkt als een jongensboek over een betrekkelijk eenvoudige strijd van goed tegen kwaad.