Shameless: trailer voor het achtste seizoen

William H. Macy (Fargo) probeert zijn leven te beteren in het achtste seizoen van Shameless.

De acteur is in de komische dramaserie te zien als Frank Gallagher, een totaal ontspoorde vader van zes kinderen die inmiddels vooral voor hem moeten zorgen. In de nieuwe reeks ontwaakt Frank uit een roes van drank en drugs en besluit hij zowaar een bijdrage te willen leveren aan de maatschappij. Zijn oudste dochter Fiona (Emmy Rossum) heeft als huisbaas inmiddels problemen met de mensen aan wie ze onderverhuurt. Vorig jaar was er nog wat onenigheid tussen Rossum en de producenten met betrekking tot het salaris van de actrice, maar uiteindelijk werd alles gladgestreken en kwam ze toch terug voor een nieuw seizoen. Verder zijn ook Jeremy Allen White, Cameron Monaghan, Emma Kenney (net gecast in de doorstart van Roseanne ) en Ethan Cutkosky straks weer te zien.

Het achtste (en overigens nog niet per se laatste) seizoen van Shameless gaat 5 november in première op Showtime. Bij ons in Nederland is de serie momenteel te bekijken bij Ziggo.