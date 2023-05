Serie over Mariah Carey in de maak • Nieuws • 18-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De Amerikaanse zender Starz werkt aan een dramaserie geïnspireerd door het leven van Mariah Carey.

De zangeres zal het nog titelloze project zelf produceren, samen met haar goede vriend en regisseur Brett Ratner (Rush Hour). De serie start in het jaar 1986 in New York en vertelt het verhaal van een 16-jarige bi-raciale vrouw, die na een moeilijke jeugd uitgroeit tot één van de meest succesvolle zangeressen aller tijden. Nina Colman (Mahogany) treedt aan als scenarist en showrunner. Carey maakte in 1990 haar debuut met het album Vision of Love. Alle vier de singles van het album bereikten de nummer één positie in de Amerikaanse hitlijsten. Deze zomer toert ze met Lionel Richie door Amerika. Haar Sweet Sweet Fantasy Tour kreeg vorig jaar nog een eigen ‘docuserie’ getiteld Mariah’s World op zender E!.

Op acteergebied speelde Carey de laatste jaren onder regie van Lee Daniels rolletjes in Precious en The Butler. Ook had ze een gastrol in het muzikale drama Empire op Fox.