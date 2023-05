Ronald Goedemondt over het nieuwe seizoen Sluipschutters • TV • 26-08-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

'We hebben zoals vanouds dingen gemaakt waarmee we elkaar aan het lachen kregen.'

De reprise-tour met de voorstelling ‘Geen sprake van’ is inmiddels afgelopen. Klopt. Op het moment doe ik rustig aan: ik hoop een leeg hoofd te krijgen, om zo fris te kunnen beginnen met het opdoen van inspiratie voor een volgende show. Ik werk meestal met anekdotes uit mijn eigen omgeving: die moet ik natuurlijk eerst verzamelen voor ik kan beginnen met schrijven.

Gebruik je die anekdotes ook voor het sketchprogramma ‘Sluipschutters’?

Het schrijfproces voor Sluipschutters is te vergelijken met hoe ik schrijf voor mijn solovoorstellingen – het verschil zit ’m in het feit dat de schrijfperiode voor Sluipschutters korter is. We werken samen, dus voor mijn gevoel ontstaan de teksten dan sneller. Scripts voor tv zijn daarbij veel meer ingesteld op beeld dan theaterteksten. De grappen die ik op tv maak, zijn visueel. De verhalen die ik in mijn theatershows vertel zijn op tv vervat in typetjes en maniertjes.

Het transformeren in een ander personage spreekt me erg aan, juist omdat ik in het theater altijd als mezelf optreedt.

Biedt het spelen in theater je meer vrijheid?

Bezoekers van mijn cabaretvoorstellingen kunnen niet wegzappen. Wat dat betreft kan ik meer mijn eigen gang gaan: een verhaal zonder clou of een lang lied zijn geschikter voor op het podium.

Wat kunnen we verwachten van het nieuwe seizoen ‘Sluipschutters’? Veel is er niet veranderd – zo is de vorm van het programma hetzelfde gebleven, en ook typetjes als de Italiaanse kok Gino komen terug. We hebben zoals vanouds dingen gemaakt waarmee we elkaar aan het lachen kregen.

Sluipschutters, 27 augustus, NPO 3, 21:15 uur, gevolgd door de voorstelling Binnen de lijntjes, 21:45 uur