Riverdale S1E1: Nieuw tienerdrama met een interessante geschiedenis • Netflix , Recensie • 28-01-2017 • leestijd 2 minuten

Riverdale is een nieuw en gestileerd tienerdrama dat put uit de bron van Archie Comics.

‘Griezelig’, ‘duister’, ‘subversief’: het zijn termen die gebruikt worden om Riverdale te beschrijven. Om te begrijpen waarom juist deze termen worden gehanteerd, is het van belang te weten dat de serie stoelt op een van de behoudendste stripverhalen in de VS. Het universum van Archie Comics (of kortweg Archie) kent vele personages die op talrijke, vaak verwarrende manieren met elkaar in verbinding staan. Denk aan Marvel en DC Comics en je begrijpt hoe complex dit af en toe kan zijn. De bekendste personages zijn Archie , Betty en Veronica, die een driehoeksverhouding hebben met elkaar.

Klinkt dat spannend? Zeker! Maar die verhouding is sinds het ontstaan van de personages in de jaren 40 vrij onschuldig van aard. Pas tien jaar geleden werd de toon van de comics serieuzer, dieper en donkerder. In Riverdale zien we Archie, Betty en Veronica (en een reeks andere personages) in deze nieuwe stijl terug: tegen de achtergrond van een Amerikaanse highschool in het plaatsje Riverdale, plus bijbehorende problematiek én een spannende whodunnit.

In de eerste aflevering verhuist Veronica met haar moeder naar Riverdale nadat haar rijke vader is veroordeeld voor fraude. Daar ontmoet ze Archie en Betty, die sinds jaar en dag beste vrienden zijn. Evenzo belangrijk is de dood van Jason Blossom, die op de ochtend van vier juli (Onafhankelijkheidsdag in de VS) gaat varen met zijn tweelingzus Cheryl, maar ogenschijnlijk uit de boot valt en verdrinkt. Al snel blijkt dat de voorgestelde werkelijkheid van Riverdale een diepere laag kent. Of, zoals de voice-over de eerste aflevering introduceert: ‘Get closer, though, and you start seeing the shadows underneath’.

Riverdale is een wat volwassener vervolg op de Archie-personages, gegoten in een zijdezacht jasje van tienerdrama, en moet in dat licht beschouwd worden. De personages ogen als vanzelfsprekend perfect en zijn archetypen binnen het genre. Juist hierdoor voelt Riverdale af en toe wat belegen. De serie oogt daarentegen prachtig en het is zeer vermakelijk te zien hoe de makers de ouderwetse wereld waarin Archie is ontstaan, compleet met cheerleaders met paardenstaarten en haarbanden en footballspelers met sportjasjes (en hier en daar een oude bolide uit de jaren 50), combineren met het leven anno 2017. Het maakt Riverdale geen regelrechte hit, maar wel vermakelijk genoeg voor iedereen die kan genieten van series als Pretty Little Liars , Gossip Girl en Dawson's Creek.

Riverdale S1, vanaf 27 januari op Netflix