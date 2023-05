Reportage: Kool op Comic-Con • 21-07-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Bericht vanuit San Diego, van waaruit De Lagarde-redacteur Danielle Kool ons dagelijks bijpraat over het wereldberoemde popcultuurfestival Comic-Con. Start: de preview-avond voor pers en genodigden.

‘Waar staan jullie op te wachten?’ roept een man van middelbare leeftijd vanaf zijn fiets. Game of Thrones! scandeert de rij terug. ‘Hell yeah,’ antwoordt hij grijnzend, voordat hij zijn reis weer vervolgt.

Het is een heel normale gang van zaken op de vier dagen in het jaar dat Comic-Con de stad San Diego in het zuiden van Californië overneemt. Het enige ongewone is dat de rij slechts anderhalf blok lang is. Het gaat dan ook nog maar om de preview-avond voor pers en genodigden. Wij mogen alvast een kijkje nemen op de ‘beleving’ die de fans te wachten staat.

En dus zijgen we neer op de bekende troon, staren in het vuur dat normaal domein is van onze eigen Carice van Houten als Melisandre, zetten een zwaardgevecht in scène en poseren voor een plekje in de Hall of Faces, bekend van de posters en billboards van de serie.

Fans meeslepen met activiteiten rond een serie of film: de ene zender of studio doet het nog spectaculairder dan de ander – zeker nu al die avonturen gedeeld kunnen worden op social media. In mijn inbox zit naast mijn beste Game of Thrones -tronies, ook een foto waarin ik poseer met mij totaal vreemden. Toch is de saamhorigheid enorm: we hebben immers net de wereld gered in een X-Men Apocalypse-tombe. Ook in mijn mailbox: een video met daarop het moment waarop ik me realiseer dat in de donkere kamer waarin zender History mij ter promotie van de serie Vikings heeft neergezet, naast projecties van slangen ook echte glibberende exemplaren aanwezig zijn (not cool, History, not cool).

Bij alle ‘experiences’ en ‘interactions’ wordt dan ook opgeroepen ze vooral te delen op social media. Comic-Con is in de regel wereldwijd trending tijdens de conventie. Tijdens de preview gisteravond had het evenement daarbij nog wat last van concurrentie uit eigen stal. De komende vier dagen zal moeten blijken of #ComicCon het met publiekslievelingen als Suicide Squad , Star Trek en Game of Thrones kan winnen van #PokemonGo.

Morgen een nieuwe aflevering van Kool op Comic-Con.