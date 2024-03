Renegade Nell S01E01: struikroversavontuur meets The Matrix

Het nieuwste wapenfeit van scenarist Sally Wainwright ( Happy Valley ) is een onvervalste swashbuckler, zoals ze dat in de Engelse taal zo mooi noemen: een verhaal waarin veel met zwaarden en pistolen wordt gezwaaid. De serie speelt zich af in 1705 wanneer begin-twintiger Nell Jackson (Louisa Harland uit Derry Girls ) na enige tijd weer terugkeert in haar ouderlijk huis.

Eenmaal terug bij haar vader lijkt ze het normale leven weer op te pakken. Totdat vaderlief dood wordt aangetroffen. Hij is vermoord. De lokale aristocraat Lord Blancheford (een venijnige Pip Torrens) beweert dat Jacksons vader is bestraft omdat hij aan het stropen was op diens landgoed, maar de hoofdpersoon betwijfelt dat. Ze krijgt het aan de stok met de aristocratie, en haar temperament speelt daarin een cruciale rol. Het gaat in die zin voor Jackson al snel van kwaad tot erger, en aan het einde van de pilotaflevering is ze gedwongen om te vluchten voor engerd Thomas (Jake Dunn), de bloeddorstige zoon van Blancheford.

In de openingsscène is al te zien dat Jackson zich twee weken later ontpopt tot een soort struikrover wanneer ze in het bos korte metten maakt met een trits aan (mannelijke) vijanden. Hoewel ze daar ogenschijnlijk bij geholpen wordt door een soort mannelijke Tinkerbell (Nick Mohammed voorziet deze Billy Blind van een stem). Die vechtscène, die oogt als een struikroversavontuur meets The Matrix, is misschien wel Renegade Nell in een notendop: een feministische en speelse serie over een jonge vrouw die vooralsnog in het leven aan het kortste eind trekt, maar in de gevechten fier overeind blijft staan.