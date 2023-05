Mediaoverzicht: Rechts Amerika en het gelijk van Megyn Kelly • 30-05-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Mediaoverzicht: hoe de drek van Donald Trump uiteindelijk goed uitpakt voor het slachtoffer.





Donald Trump haalde Fox-presentatrice Megyn Kelly de afgelopen maanden veelvuldig door het slijk (hij maakte grappen over haar menstruatie, dat werk); Het Parool schreef waarom dit juist de roem en geloofwaardigheid van Kelly versterkte.

‘De liberale The New York Times noemde haar begin dit jaar de “toekomst van het conservatieve nieuwsnetwerk” en ze sierde in februari de cover van Vanitiy Fair.’



De Kelly-tegenweging manifesteerde zich later ook, aldus hetzelfde Parool -artikel. Tien dagen geleden was er dan het groots aangekondigde interview van Kelly met Trump.

The New Yorker omschreef dat gesprek als ‘een nutteloze exercitie behalve voor één groep: Republikeinen die naar een manier zoeken om zich over te geven aan Donald Trump.’

Halina Reijn schreef een column over De Week Na Haar Documentaire . Ze ontving zóveel reacties: ‘Allemaal in dankbaarheid ontvangen, maar met elk bericht raakt mijn geest voller en lijk ik minder in staat om mijn script erbij te pakken.’ Reijn bereidt momenteel een voorstelling voor, maar haar hoofd is er niet bij. ‘Misschien toch maar weer méér werken en minder leven, want dit gaat nergens over.’

En dan nog dit: De Telegraaf spreekt Sybrand Niessen over een nieuw seizoen van het vakantieprogramma Groeten van MAX. Inzichtelijk citaat: ‘Ik weet waar ik heen ga, koop tickets, regel een huisje en ga een berg op en weer naar beneden. Er is aan mij geen groot avonturier verloren gegaan, haha.’