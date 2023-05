Reboot van Miami Vice in de maak bij NBC

Vin Diesel en Chris Morgan mogen van NBC aan de slag met een reboot van Miami Vice.

De in de jaren 80 immens populaire serie draaide om het flitsende politieduo Crockett (Don Johnson) en Tubbs (Philip Michael Thomas). Diesel en Morgan zullen de nieuwe versie produceren via hun eigen bedrijven Once Race Television en Chris Morgan Productions. De twee werkten eerder samen aan de Fast & Furious-films, waarvan deel acht eerder dit jaar in de bioscoop verscheen. Het script voor de nieuwe Miami Vice wordt geschreven door Peter Macmanus ( The Mist , Satisfaction). Wie Crocket en Tubbs zullen gaan spelen is nog niet bekend. Eerder maakte Michael Mann (in de jaren 80 producent van de originele serie) al eens een Miami Vice-film met Colin Farrell en Jamie Foxx in de hoofdrollen.