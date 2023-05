Productie Shooter S02 tijdelijk stilgelegd • Nieuws • 18-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Ryan Phillippe brak dit weekend zijn been, terwijl de opnamen van het tweede seizoen van Shooter nog aan de gang zijn.

De acteur raakte niet gewond op de set van zijn serie, maar had een ongeluk tijdens een uitje met de familie. De breuk bleek ernstig en Phillippe moest direct onder het mes, maar men verwacht dat hij weer volledig zal herstellen. Er moesten nog twee afleveringen van seizoen twee worden opgenomen. Het is niet bekend of de productie een wat langere pauze inlast zodat Phillippe in bed kan herstellen of dat de schrijvers de blessure van de acteur ook voor zijn personage in het script verwerken. De makers verwachten sowieso dat alle tien de afleveringen van seizoen twee gewoon volgens het geplande schema op televisie zullen verschijnen. Phillippe zal vanuit het ziekenhuis tijdens de première van het tweede seizoen live-tweeten en na afloop vragen van de fans beantwoorden op sociale media.

Het tweede seizoen van Shooter gaat vanavond in première in Amerika. Morgen gaat de serie bij ons van start op Netflix. Lees de recensie van het eerste seizoen van Shooter.