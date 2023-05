Première van Shooter uitgesteld door tragedie in Dallas • Nieuws • 12-07-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

USA heeft besloten om de première van hun nieuwe serie Shooter een week uit te stellen in verband met de tragedie in Dallas, waar vijf agenten om het leven kwam bij een schietpartij.

In Dallas werden onlangs tijdens een protestactie tegen de politie vijf agenten doodgeschoten door een scherpschutter. En in Shooter geeft hoofdrolspeler Ryan Phillippe toevallig net gestalte aan een voormalig scherpschutter, die verwikkeld raakt in een plot om de president te vermoorden. De serie zou op 19 juli in première gaan, maar USA laat nu weten dat de eerste aflevering uit respect voor de slachtoffers en hun families is uitgesteld tot 26 juli.

Het is niet de eerste keer dat een aflevering van een serie wordt uitgesteld of aangepast vanwege een werkelijk incident. Het gebeurde recentelijk nog met The Last Ship (in verband met de schietpartij in Orlando) en NCIS: Los Angeles (in verband met de bomaanslagen in Parijs). Ook USA zelf stelde vorig jaar de finale van Mr. Robot uit, vanwege een scène die gelijkenissen toonde met een werkelijke schietpartij in een televisiestudio.

De serie Shooter is gebaseerd op het boek Point of Impact van Stephen Hunter en diende in 2007 al eens als basis voor een speelfilm van regisseur Antoine Fuqua ( Training Day ). Daarin was Entourage - en Boardwalk Empire -producent Mark Wahlberg te zien als scherpschutter Bob Lee Swagger, in de serie dus gespeeld door Phillippe.