Première van Shooter opnieuw uitgesteld • 19-07-2016

De première van de nieuwe serie Shooter met Ryan Phillippe laat wederom langer op zich wachten. USA verschoof de première al van 19 juli naar 26 juli, maar inmiddels zit de eerste aflevering zelfs helemaal zonder uitzenddatum.

De eerste vertraging vond plaats vanwege de recente tragedie in Dallas, waar tijdens een protestactie tegen de politie vijf agenten werden doodgeschoten door een scherpschutter. Maar met nu ook de schietpartij in Baton Rogue, waarbij drie agenten om het leven kwamen, nog vers in het geheugen, vindt USA ook de premièredatum van 26 juli te vroeg. Volgens hen is de timing nog te ongelukkig en wordt er gezocht naar een nieuwe datum in de herfst.

In Shooter geeft Ryan Phillippe ( Cruel Intentions ) gestalte aan Bob Lee Swagger; een gedecoreerde scherpschutter uit het Amerikaanse leger, die leeft in een door zichzelf opgelegd ballingschap. Een ex-collega (Omar Epps) schakelt hem weer in om een mogelijke moordaanslag op de president te voorkomen. De serie is gebaseerd op het boek Point of Impact van Stephen Hunter en werd al eens verfilmd met Mark Wahlberg in de hoofdrol.