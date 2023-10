Podcast van de week: Zwermelingen Podcast , Recensie • Vandaag • leestijd 1 minuten • bewaren

Een mysterieus pakketje in een Limburgs bos leidt tot de droevige verhalen van duizenden arbeidsmigranten.

In het Jammerdal, een natuurgebied vlak bij de Duitse grens bij Venlo, stuit Sander Schattefor op een raadselachtig pakketje: een bijbel, een dagboek - beide in het Pools - en een paar pasfoto’s van een vrouw. Het is niet Schattefors eerste vondst: de Limburger houdt zelfs een Instagram-pagina bij waarop hij foto’s plaatst van de objecten die hij aantreft. Podcastmaker Naomi Steijger ziet het pakketje, en gaat samen met Schattefor op zoek naar de vrouw op de pasfoto’s.

In Zwermelingen maakt het duo kennis met de schaduwzijde van Venlo, waar tienduizenden arbeidsmigranten werken in distributiecentra. Wanneer zij hun baan kwijtraken, verliezen ze ook meteen hun woning. Een deel van de groep trekt vervolgens de bossen in, om onder erbarmelijke omstandigheden te leven.

In poëtisch vertelde verhalen - Steijgers achtergrond op de toneelacademie is goed te horen - horen we steeds meer over de droeve woonomstandigheden in het Jammerdal. Die verhalen zorgen ervoor dat Zwermelingen niet alleen draait om de identiteit van de mysterieuze vrouw op de pasfoto, maar nog veel meer om de tragiek van duizenden arbeidsmigranten.