In onze podcast van 6 oktober vertelt Art Rooijakkers (hij presenteert donderdag het Gouden Televizier Ring Gala) welke serie hij meeneemt naar een onbewoond eiland.

Er gaat ook een serie uit de lijst met series die meegaan naar het eiland: Mad Men. In de podcast ook Paul Witteman en meer over de Time: the Kalief Browder Story . Plus deze aflevering (gistereren op NPO 2) van Andere Tijden. Luister de podcast hier